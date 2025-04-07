Die eleganteste VersuchungJetzt kostenlos streamen
Die Rote Meile
Folge 23: Die eleganteste Versuchung
48 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
Als Annettes alte Liebe Wim auf der Roten Meile vorbeischaut, werden ihre Gefühle für Johnny auf eine harte Probe gestellt. Passt Wim doch besser zu ihr? Annette fühlt sich zwischen "ihren" Männern hin- und hergerissen... Der Tip eines Jockeys wird für Roxy zum Glückstreffer: Mit dem Gewinn kann sie sich von Milan freikaufen und ihr eigenes Geschäft eröffnen. Doch Roxys "Love-Taxi" fährt nicht lange: Ein von Milan inszenierter Unfall verwandelt den Wagen in einen Schrotthaufen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Seven.One Entertainment Group GmbH