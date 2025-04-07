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Die Rote Meile

Die eleganteste Versuchung

SAT.1Staffel 1Folge 23vom 07.04.2025
Die eleganteste Versuchung

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Die Rote Meile

Folge 23: Die eleganteste Versuchung

48 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

Als Annettes alte Liebe Wim auf der Roten Meile vorbeischaut, werden ihre Gefühle für Johnny auf eine harte Probe gestellt. Passt Wim doch besser zu ihr? Annette fühlt sich zwischen "ihren" Männern hin- und hergerissen... Der Tip eines Jockeys wird für Roxy zum Glückstreffer: Mit dem Gewinn kann sie sich von Milan freikaufen und ihr eigenes Geschäft eröffnen. Doch Roxys "Love-Taxi" fährt nicht lange: Ein von Milan inszenierter Unfall verwandelt den Wagen in einen Schrotthaufen.

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