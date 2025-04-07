Die Rote Meile
Folge 25: Der sanfte Killer
47 Min.Ab 12
Nataly erkennt in ihrem neuen Kollegen, dem Stripper Alexander, einen ehemaligen Musical-Star. Nach einer Knieverletzung hatte er seine Karriere beendet. Trotz der Behinderung, will er mit ihr eine gewagte Hebefigur vorführen. Es kommt zu einem Sturz, bei dem sich Nataly verletzt. Vor Luna tut Kastor so, als hätte er sich mit Andreas' Rolle in Lunas Leben abgefunden. Aber hinter ihrem Rücken beauftragt er Pietje, den Rivalen zu beseitigen. Wird Pietje wirklich zum Mörder?
Die Rote Meile
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH