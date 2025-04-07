Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rote Meile

Der sanfte Killer

SAT.1Staffel 1Folge 25
Der sanfte Killer

Der sanfte KillerJetzt kostenlos streamen

Die Rote Meile

Folge 25: Der sanfte Killer

47 Min.Ab 12

Nataly erkennt in ihrem neuen Kollegen, dem Stripper Alexander, einen ehemaligen Musical-Star. Nach einer Knieverletzung hatte er seine Karriere beendet. Trotz der Behinderung, will er mit ihr eine gewagte Hebefigur vorführen. Es kommt zu einem Sturz, bei dem sich Nataly verletzt. Vor Luna tut Kastor so, als hätte er sich mit Andreas' Rolle in Lunas Leben abgefunden. Aber hinter ihrem Rücken beauftragt er Pietje, den Rivalen zu beseitigen. Wird Pietje wirklich zum Mörder?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Rote Meile
SAT.1
Die Rote Meile

Die Rote Meile

Alle 2 Staffeln und Folgen