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Die Rote Meile

Verliebt, verlobt, vorbei

SAT.1Staffel 1Folge 26vom 07.04.2025
Verliebt, verlobt, vorbei

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Die Rote Meile

Folge 26: Verliebt, verlobt, vorbei

47 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

Johnny und Anette wollen heiraten. Doch am Polterabend passiert einiges Unvorhergesehenes: Andreas, der Kastor töten wollte und versehentlich Pietje verletzt hat, flüchtet vor Kastors Leibwächtern in den Club. Erst nach einigem Gerangel und nachdem Luna Kastor die Ehe versprochen hat, um ihren Geliebten Andreas zu retten, ist die Gefahr gebannt. Doch Annette kann Johnny nicht verzeihen, dass er ihren Bruder nicht beschützt hat - die Hochzeit ist geplatzt ...

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