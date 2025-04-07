Verliebt, verlobt, vorbeiJetzt kostenlos streamen
Die Rote Meile
Folge 26: Verliebt, verlobt, vorbei
47 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
Johnny und Anette wollen heiraten. Doch am Polterabend passiert einiges Unvorhergesehenes: Andreas, der Kastor töten wollte und versehentlich Pietje verletzt hat, flüchtet vor Kastors Leibwächtern in den Club. Erst nach einigem Gerangel und nachdem Luna Kastor die Ehe versprochen hat, um ihren Geliebten Andreas zu retten, ist die Gefahr gebannt. Doch Annette kann Johnny nicht verzeihen, dass er ihren Bruder nicht beschützt hat - die Hochzeit ist geplatzt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Seven.One Entertainment Group GmbH