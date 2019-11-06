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Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Der lebende Tote

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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 21: Der lebende Tote

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein brutaler Überfall auf einen Geldtransporter am hellichten Tag mitten in der Kölner Innenstadt! Die Spur führt zu drei alten Bekannten, die als "Panzerknackerbande" traurige Berühmtheit erlangten. Aber einer der drei Täter ist seit 20 Jahren verschwunden, einer tot und der dritte führt ein unbescholtenes Leben. Fragen über Fragen und die Zeit drängt, denn die Täter sind schwer bewaffnet und schrecken vor nichts zurück. Rechte: Sat.1

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