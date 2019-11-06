Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Der lebende ToteJetzt kostenlos streamen
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 21: Der lebende Tote
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein brutaler Überfall auf einen Geldtransporter am hellichten Tag mitten in der Kölner Innenstadt! Die Spur führt zu drei alten Bekannten, die als "Panzerknackerbande" traurige Berühmtheit erlangten. Aber einer der drei Täter ist seit 20 Jahren verschwunden, einer tot und der dritte führt ein unbescholtenes Leben. Fragen über Fragen und die Zeit drängt, denn die Täter sind schwer bewaffnet und schrecken vor nichts zurück. Rechte: Sat.1
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Einsatz in Köln - Die Kommissare
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1