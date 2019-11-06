Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 22: Wie Waldi
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Kommissare Anna Schiller und Ben Nowak werden zu einem Leichenfund am Rheinufer gerufen. Die Frage nach der Identität der Toten führt rasch ins Rotlichtmilieu. Während die Eltern des jungen Mädchens voller Schock und in tiefer Trauer sind, scheint ihre Tochter von den Toten auferstanden zu sein und taucht wie aus dem Nichts plötzlich zu Hause auf. Welches tragische Geheimnis verbirgt sich hinter der Fassade der gutsituierten Familie? Rechte: Sat.1
