SAT.1Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
Auf Messers Schneide

Folge 23: Auf Messers Schneide

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als eine Politesse Blut an einem falsch geparkten Auto findet, beginnt die Suche nach dem Fahrzeughalter. Die Kommissare Jenny Löwe und Ümit Demirci starten ihre Ermittlungen im direkten Umfeld des Vermissten. Dessen Identität ist anhand des Kennzeichens schnell ausgemacht: Richard Seidel. Doch weder dessen Frau noch der Geschäftspartner haben eine Ahnung, wo Richard stecken könnte. Wurde er etwa Opfer eines Gewaltverbrechens? Rechte: Sat.1

