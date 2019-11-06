Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Scharf geschossenJetzt kostenlos streamen
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 24: Scharf geschossen
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Marcel Horvath wird am hellichten Tag auf einem verlassenen Fabrikgelände erschossen. Bei seiner Leiche werden 30.000 Euro gefunden. Schnell wird den Kommissaren Paul Gerber und Zoe Thiess klar, dass ein Heckenschütze den Schuss abgesetzt haben muss und dass das Opfer in einen Raubüberfall verwickelt war. Waren es die Komplizen, die ihn aus dem Weg schaffen wollten? Eine neue Spur lenkt den Fall in eine andere Richtung Rechte: Sat.1
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Einsatz in Köln - Die Kommissare
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1