Für alle Fälle Stefanie

Staffel 1Folge 1
Folge 1: In freudiger Erwartung (1)

48 Min.Ab 12

Eigentlich hat Schwester Stefanie heute ihren freien Tag, doch dann wird ein dramatischer Notfall eingeliefert: Der Feuerwehrmann Marcel Grantke ist beim Versuch, einen Jungen aus einem brennenden Haus zu retten, in die Tiefe gestürzt. Der schwer verletzte Feuerwehrmann hat nur dann eine Chance, wenn ihm das Bein amputiert wird. Für Marcel Grantke hat das Leben keinen Sinn mehr. Um ihm zu helfen, trifft Schwester Stefanie eine Entscheidung, die sie in Schwierigkeiten bringt.

SAT.1 GOLD
