Für alle Fälle Stefanie
Folge 18: In Bedrängnis
47 Min.Ab 12
Die bewusstlose Jutta Vogler wird eingeliefert - Dr. Lennart stellt bei ihr ein Schädeltrauma fest. Zeugen, die gesehen haben, wie Jutta Vogler auf die Straße lief, vermuten eine Selbstmordabsicht. Und auch auf der Station wird schnell klar, dass Frau Vogler vor irgendetwas sehr große Angst hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH