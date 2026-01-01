Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Freitod
47 Min.Ab 12
Der Patient Wolfgang Minden unternimmt auf der Station einen Selbstmordversuch. Schwester Stefanie versucht, dem Mann, der seit zwei Jahren arbeitslos ist und keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht, neuen Lebensmut zu geben. Kurz darauf teilt ihm seine Frau mit, dass sie sich scheiden lassen will. Für Minden bricht erneut eine Welt zusammen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH