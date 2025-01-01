Für alle Fälle Stefanie
Folge 19: Versager
47 Min.Ab 6
Der Bauunternehmer Kunze hat seine Wunschträume längst begraben: Er liegt mit einer sehr schweren Entzündung der Bauchspeicheldrüse im Luisenkrankenhaus. Und da sowohl sein Unternehmen Konkurs anmelden muss als auch seine Geliebte sich von ihm getrennt hat, sieht er keinen Sinn mehr im Leben. Zu allem Überfluss will seine Tochter Anna auch nichts mehr von ihm wissen ...
