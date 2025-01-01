Nur vor Glück nicht die Nerven verlierenJetzt kostenlos streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 14: Nur vor Glück nicht die Nerven verlieren
47 Min.Ab 12
Nachdem Alexander die Operation gut überstanden hat, will sich Stefanie bei Dr. Timo Lennart mit einer Einladung zum Abendessen für dessen schnelle Diagnose bedanken. Gute Stimmung herrscht noch andernorts: Dr. Mark Tennschert und Dr. Heidrun Simmrath verstehen sich ebenfalls prächtig - mehr sogar, sie haben ein Verhältnis miteinander, versuchen dies jedoch vor den Kollegen zu verheimlichen. Doch Elke überrascht die beiden in einer eindeutigen Situation ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH