Für alle Fälle Stefanie

Bandenkrieg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11
Folge 11: Bandenkrieg

47 Min.Ab 12

Der Jugendliche Marc wird mit einem Messerstich ins Krankenhaus eingeliefert. Als Anführer der Straßengang "Masters" ist es Ehrensache für ihn, darüber zu schweigen, wer ihm die Wunde zugefügt hat. So verfolgen also die Mitglieder der "Masters" den Anführer der "Fighters", den ebenfalls 15-jährigen Boris. Als ihn nicht finden, terrorisieren sie Jens, den jüngeren Bruder von Boris. Schwester Stefanie versucht, die Jugendlichen zur Vernunft zu bringen ...

SAT.1 GOLD
