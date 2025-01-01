Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Bandenkrieg
47 Min.Ab 12
Der Jugendliche Marc wird mit einem Messerstich ins Krankenhaus eingeliefert. Als Anführer der Straßengang "Masters" ist es Ehrensache für ihn, darüber zu schweigen, wer ihm die Wunde zugefügt hat. So verfolgen also die Mitglieder der "Masters" den Anführer der "Fighters", den ebenfalls 15-jährigen Boris. Als ihn nicht finden, terrorisieren sie Jens, den jüngeren Bruder von Boris. Schwester Stefanie versucht, die Jugendlichen zur Vernunft zu bringen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH