Für alle Fälle Stefanie
Folge 17: Kubinkes Pistole
47 Min.Ab 12
Sevinc entdeckt im Nachttisch des Krebspatienten Kubinke eine Pistole! Doch als die Schwestern gemeinsam nach der Waffe suchen, ist sie unauffindbar. Sie verlegen daraufhin Kubinke in ein anderes Zimmer und achten darauf, dass er die Pistole nicht mitnehmen kann ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH