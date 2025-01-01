Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 17
Folge 17: Kubinkes Pistole

47 Min.Ab 12

Sevinc entdeckt im Nachttisch des Krebspatienten Kubinke eine Pistole! Doch als die Schwestern gemeinsam nach der Waffe suchen, ist sie unauffindbar. Sie verlegen daraufhin Kubinke in ein anderes Zimmer und achten darauf, dass er die Pistole nicht mitnehmen kann ...

