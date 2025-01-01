Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Falscher Verdacht
47 Min.Ab 6
Der Patient Friedhelm Sökeland verbreitet über seinen Zimmernachbarn Holger Henning ein böses Gerücht: Sökelands Worten zufolge hat Holger Aids. Das Gerücht hat für Holger und seinen Freund Manuel verheerende Folgen ... Dr. Timo Lennart gibt indes sein Liebeswerben um Stefanie nicht auf. Tatsächlich kommt es zu einer Einladung zu einem gemeinsamen Abendessen in Stefanies Wohnung ...
