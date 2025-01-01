Für alle Fälle Stefanie
Folge 16: Auf Messers Schneide
46 Min.Ab 6
Während Stefanie mit Luciana, der zehnjährigen Freundin von Alexander, auf dem Spielplatz ist, achtet sie für kurze Zeit nicht auf das Kind. Luciana stürzt daraufhin so unglücklich, dass ein Wirbel des Rückgrats bricht. Jede Bewegung kann nun eine Querschnittslähmung hervorrufen ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH