Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Abschied
47 Min.Ab 6
Die 20-jährige Nina liegt im Sterben. Als das Mädchen Schwester Stefanie bittet, sie für eine Nacht auf den Kreuzberg zu bringen, steht die hilfsbereite Krankenschwester vor einer schweren Entscheidung: Wenn sie den letzten Wunsch der Todkranken erfüllt, verstößt sie gegen die Regeln des Krankenhauses ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH