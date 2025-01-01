Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Abschied

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5
Abschied

Für alle Fälle Stefanie

Folge 5: Abschied

47 Min.Ab 6

Die 20-jährige Nina liegt im Sterben. Als das Mädchen Schwester Stefanie bittet, sie für eine Nacht auf den Kreuzberg zu bringen, steht die hilfsbereite Krankenschwester vor einer schweren Entscheidung: Wenn sie den letzten Wunsch der Todkranken erfüllt, verstößt sie gegen die Regeln des Krankenhauses ...

SAT.1 GOLD
