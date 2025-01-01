Für alle Fälle Stefanie
Folge 2: In freudiger Erwartung (2)
47 Min.Ab 12
Um dem niedergeschlagenen Feuerwehrmann, dem im Krankenhaus ein Bein amputiert werden musste, neuen Lebensmut zu geben, trifft sich Schwester Stefanie während ihrer Dienstzeit mit dessen Frau - und muss dafür harsche Kritik einstecken. Aber das ist nicht ihr einziges Problem: Weil sie alle ihre Patienten nicht nur als Fälle, sondern als Menschen sieht, engagiert sie sich über ihre Kräfte - sehr zum Leidwesen ihres Mannes Peter, der sich schon bald vernachlässigt fühlt.
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
