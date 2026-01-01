Für alle Fälle Stefanie
Folge 12: Die verschwundene Akte
46 Min.Ab 12
Total betrunken wird die Obdachlose Dagmar Mens in der Klinik eingeliefert. Dr. Tennschert ist ziemlich schnell klar, woran die Patientin leidet: Leberzirrhose im letzten Stadium. Ganz und gar nicht freudig nimmt er die Frau auf, in der Hoffnung, sie nach der Ausnüchterung wieder loswerden zu können. Doch Klara will der Alkoholikerin helfen, denn sie hat ein ganz ähnliches Problem: Auch sie trinkt heimlich im Dienst, weil sie mit ihrem Leben nicht mehr fertig wird ...
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Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH