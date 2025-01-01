Für alle Fälle Stefanie
Folge 20: Ängste
47 Min.Ab 12
Der Ganove Uwe Baumann hat sich bei einem Überfall verletzt und muss verarztet werden. Als jedoch die Polizei ebenfalls erscheint, nimmt er Stefanie als Geisel. Die hat aber schon genug Probleme, denn in ihrer Beziehung mit Timo kriselt es ziemlich. Der möchte nämlich sein Leben nach Herzenslust genießen, während sich Stefanie voll und ganz dem Job verschrieben hat ...
