Für alle Fälle Stefanie
Folge 4: Tödlicher Unfall
47 Min.Ab 12
Klara bricht zusammen, als sie eine schreckliche Nachricht bekommt: Ihr Ehemann und ihr Sohn sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Schwester Stefanie kümmert sich um ihre Kollegin - wie auch um einen anderen Schützling: Das blinde Mädchen Anna-Lena ist vergewaltigt worden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH