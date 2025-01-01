Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3
Folge 3: Der goldene Schuss

46 Min.Ab 12

Als Jochen Janssen mit einer Überdosis Heroin eingeliefert wird, haben die Ärzte alle Hände voll zu tun, um dem Jungen das Leben zu retten. Anschließend versucht Schwester Stefanie, ihm klarzumachen, dass er auf andere Weise mit seinem Leben zurechtkommen muss - er verschwindet aus dem Krankenhaus ...

