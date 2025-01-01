Für alle Fälle Stefanie
Folge 3: Der goldene Schuss
46 Min.Ab 12
Als Jochen Janssen mit einer Überdosis Heroin eingeliefert wird, haben die Ärzte alle Hände voll zu tun, um dem Jungen das Leben zu retten. Anschließend versucht Schwester Stefanie, ihm klarzumachen, dass er auf andere Weise mit seinem Leben zurechtkommen muss - er verschwindet aus dem Krankenhaus ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH