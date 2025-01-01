Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Die Lüge

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7
Die Lüge

Für alle Fälle Stefanie

Folge 7: Die Lüge

47 Min.Ab 6

Schwester Stefanie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll: Die Mutter ihres Krebspatienten Thorsten will nicht, dass ihr Sohn die volle Wahrheit über seine Erkrankung erfährt. Stefanie ist überzeugt, dass der Junge sie kennen sollte, damit er alle Abwehrkräfte im Kampf gegen den Krebs mobilisieren kann ...

