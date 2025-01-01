Für alle Fälle Stefanie
Folge 7: Die Lüge
47 Min.Ab 6
Schwester Stefanie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll: Die Mutter ihres Krebspatienten Thorsten will nicht, dass ihr Sohn die volle Wahrheit über seine Erkrankung erfährt. Stefanie ist überzeugt, dass der Junge sie kennen sollte, damit er alle Abwehrkräfte im Kampf gegen den Krebs mobilisieren kann ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH