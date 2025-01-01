Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Ausgesetzt
46 Min.Ab 6
Vor der Klinik findet Schwester Stefanie ein neugeborenes Baby. Niemand kann erklären, woher das Baby stammt, und Stefanie, Elke und Sevinc nehmen das kleine Wesen erst mal auf der Station auf. Aufregend geht's auch zu Hause weiter: Als Stefanie von einem Abendessen mit Dr. Lennart nach Hause kommt, klagt Alexander über starke Bauchschmerzen. Dr. Lennart erkennt sofort, worum es sich handelt ...
