Für alle Fälle Stefanie

Die Entscheidung

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9
Folge 9: Die Entscheidung

47 Min.Ab 6

Schwester Stefanie steht vor einer schweren Entscheidung: Was soll sie dem alten und schwerkranken Patienten Müller raten? Mit einer Operation könnte sein Leben höchstens um ein paar Wochen verlängert werden; ohne den Eingriff könnte er zu Hause in Frieden sterben. Auch in Sachen Familie müssen Entscheidungen getroffen werden: Sohn Alexander arrangiert ein Treffen zwischen seiner Mutter Stefanie und Vater Peter in einem Restaurant, um die beiden wieder zusammenzubringen.

