Für alle Fälle Stefanie
Folge 23: Ein verflixtes Wochenende
46 Min.Ab 6
Eigentlich wollte Schwester Stefanie übers Wochenende mit ihrem Sohn Alexander zur Eishockeymeisterschaft nach Paris fliegen. Weil Schwester Elke jedoch zu einem Fortbildungslehrgang muss, streicht die neue Stationsärztin Stefanie den Urlaub. Alex fliegt mit seinem Vater Peter nach Frankreich. Doch als er dort feststellt, dass dessen neue Freundin Marisa mit von der Partie ist, macht er sich in Paris aus dem Staub ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
6
