SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 27
46 Min.Ab 6

Carl-Maria Söderbrunn, Sohn eines berühmten Dirigenten und Schüler eines Elite-Internats, wird mit einer Halswirbelfraktur eingeliefert. Er behauptet, sich die Verletzung beim Fußballspielen zugezogen zu haben. Seine Lehrerin Frau Wecker macht sich schwere Vorwürfe, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben - und wird suspendiert.

