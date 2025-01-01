Für alle Fälle Stefanie
Folge 27: Eine ganze Menge Leben
46 Min.Ab 6
Carl-Maria Söderbrunn, Sohn eines berühmten Dirigenten und Schüler eines Elite-Internats, wird mit einer Halswirbelfraktur eingeliefert. Er behauptet, sich die Verletzung beim Fußballspielen zugezogen zu haben. Seine Lehrerin Frau Wecker macht sich schwere Vorwürfe, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben - und wird suspendiert.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
6
