Für alle Fälle Stefanie

Unter Druck (1)

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 28
Folge 28: Unter Druck (1)

47 Min.Ab 12

Der Gartenbauarchitekt Paul Mattuschek soll den Krankenhauspark neu gestalten. Für Paul sind Krankenschwestern weiß, steril und furchtbar langweilig - bis er auf einer Party einer aufregenden Frau in Rot begegnet: Schwester Stefanie. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick ...

