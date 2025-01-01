Für alle Fälle Stefanie
Folge 28: Unter Druck (1)
47 Min.Ab 12
Der Gartenbauarchitekt Paul Mattuschek soll den Krankenhauspark neu gestalten. Für Paul sind Krankenschwestern weiß, steril und furchtbar langweilig - bis er auf einer Party einer aufregenden Frau in Rot begegnet: Schwester Stefanie. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH