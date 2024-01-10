Staffel 1Folge 21vom 10.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 21: Ein giftiger Nebel
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Sakura und Chiyo stellen geschockt fest, dass Sasori in seiner Marionette nicht gealtert ist; er sieht noch genauso aus, wie vor 20 Jahren. Kankuro und Temari starten nun auch in Suna-Gakure, um die Ninjas zu unterstützen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
