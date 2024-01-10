Staffel 1Folge 22vom 10.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 22: Ein Ass im Ärmel
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Sakura und Chiyo haben es in der Höhle schwer im Kampf gegen Sasori und seine Marionetten. Doch sie können noch nicht auf Unterstützung hoffen, denn Team Kakashi verfolgt Deidara und Team Guy kämpft noch am Eingang gegen ihre Doppelgänger.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media