Staffel 10Folge 24vom 02.05.2024
Folge 24: Die Prophezeiung des alten Kröteneremiten
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Naruto ist wieder in Konoha und freut sich auf eine Nudelsuppe in seinem Lieblingsrestaurant. Doch die Kröten haben andere Pläne und teleportieren ihn zu sich, da der weise Kröteneremit eine Prophezeiung für ihn aussprechen will.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media