Staffel 4 Folge 25 vom 04.03.2024
Naruto
Folge 25: Wer ist wer?
Ab 12
Kakashi kann Nagare töten und will dann, gemeinsam mit den Shinobi, Toki gegen Mousou helfen. Als Neji, Tenten, Kakashi und Naruto jedoch am Kampfplatz eintreffen, sehen sie, dass Toki sich in Mousous Seilen verfangen hat.
