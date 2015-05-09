Staffel 2Folge 1vom 09.05.2015
Familie Schuhmacher aus HamburgJetzt kostenlos streamen
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 1: Familie Schuhmacher aus Hamburg
25 Min.Folge vom 09.05.2015
Gemeinsam mit ihren Kindern Joy und Nico leben die Schumachers im Elternhaus des Familienvaters Frank. Mühsam haben sie in den letzen fünf Jahren bereits drei Zimmer renoviert, für den Rest fehlen den fleißigen Eltern das Geld und die nötigen Ideen. Besonders die dunkle, ungemütliche Küche bringt die Familie an den Rand der Verzweiflung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
0