Staffel 2Folge 8vom 28.02.2015
Familie Draxler aus EssenJetzt kostenlos streamen
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 8: Familie Draxler aus Essen
24 Min.Folge vom 28.02.2015
Familie Draxler aus Essen ist eine Ruhrpott-Familie mit Herz. Und weil die immer sagt, was sie denkt, lässt sie auch keinen Zweifel daran, dass ihr das Wohnzimmer im "Eiche-Rustikal-Look" nicht mehr gefällt. Die drei Teenager-Töchter wünschen sich für ihre hart arbeitenden Eltern eine moderne Entspannungszone und rufen den Wohnprofi ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
0