Staffel 2Folge 16vom 28.03.2015
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 16: Familie Spehn aus Mönchengladbach
24 Min.Folge vom 28.03.2015
Der vierköpfigen Familie Spehn aus Mönchengladbach fehlt es an Ideen, um aus ihrer 90 Quadratmeter großen Wohnung ein Zuhause zu machen. Besonders die Schlafräume der Eltern und der Zwillinge Anna und Lea haben dringend eine Verschönerungskur nötig. Mick rückt an, um aus reinen Schlafbereichen endlich auch eine Wohlfühlzone zu machen ...
