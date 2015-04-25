Staffel 2Folge 24vom 25.04.2015
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 24: Familie Scheller aus Würzburg
24 Min.
In Würzburg lebt Familie Scheller in einem Albtraum aus Blau, Rosa und Eiche rustikal. In dem Wohnchaos ihrer Eltern fühlt sich nicht nur Tochter Nadja nicht mehr wohl. Nach dem Auszug ihrer älteren Schwester möchte der Teenager endlich sein neues Reich verschönern. Zusammen gewürfelte Möbel und Farben machen ein harmonisches Wohnen für die ganze Familie unmöglich. Für alle steht fest: Wir brauchen den Wohnprofi ...
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
