Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 24vom 25.04.2015
Familie Scheller aus Würzburg

Familie Scheller aus WürzburgJetzt kostenlos streamen

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Folge 24: Familie Scheller aus Würzburg

24 Min.Folge vom 25.04.2015

In Würzburg lebt Familie Scheller in einem Albtraum aus Blau, Rosa und Eiche rustikal. In dem Wohnchaos ihrer Eltern fühlt sich nicht nur Tochter Nadja nicht mehr wohl. Nach dem Auszug ihrer älteren Schwester möchte der Teenager endlich sein neues Reich verschönern. Zusammen gewürfelte Möbel und Farben machen ein harmonisches Wohnen für die ganze Familie unmöglich. Für alle steht fest: Wir brauchen den Wohnprofi ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
SAT.1 GOLD

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Alle 1 Staffeln und Folgen