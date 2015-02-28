Staffel 2Folge 7vom 28.02.2015
Ehepaar Fiebig aus BarsinghausenJetzt kostenlos streamen
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 7: Ehepaar Fiebig aus Barsinghausen
23 Min.Folge vom 28.02.2015
Vor zwei Jahren ist das ungleiche Ehepaar aus Spanien nach Deutschland zurückgezogen. Im Gepäck: ein geplatzter Auswanderer-Traum und ein paar Erinnerungen. Michel und Heike mussten in der alten Heimat quasi bei null anfangen, weshalb die meisten Möbel aus dem Secondhand-Shop stammen. Und dabei wünscht sich das Paar nichts sehnlicher als einen Mix aus "deutscher Gemütlichkeit" und "mallorquinischem Flair" ...
