Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 28.02.2015
Ehepaar Fiebig aus Barsinghausen

Ehepaar Fiebig aus BarsinghausenJetzt kostenlos streamen

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Folge 7: Ehepaar Fiebig aus Barsinghausen

23 Min.Folge vom 28.02.2015

Vor zwei Jahren ist das ungleiche Ehepaar aus Spanien nach Deutschland zurückgezogen. Im Gepäck: ein geplatzter Auswanderer-Traum und ein paar Erinnerungen. Michel und Heike mussten in der alten Heimat quasi bei null anfangen, weshalb die meisten Möbel aus dem Secondhand-Shop stammen. Und dabei wünscht sich das Paar nichts sehnlicher als einen Mix aus "deutscher Gemütlichkeit" und "mallorquinischem Flair" ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
SAT.1 GOLD

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Alle 1 Staffeln und Folgen