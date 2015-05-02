Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 26vom 02.05.2015
Familie Kahler aus Weimar

Folge 26: Familie Kahler aus Weimar

25 Min.Folge vom 02.05.2015

Vater Silvio unterliegt dem Frauenregime, denn er wohnt mit seiner Frau und seinen fünf Töchtern in einer Wohnung - einer rosaroten Glitzerwelt. Es wird endlich Zeit für einen Rückzugsraum. Das finden auch Mutter Maren und ihre Töchter. Damit Silvio einen Arbeitsraum bekommt, muss das alte Spielzimmer entrümpelt werden. Doch wo fängt man da am besten an? Mick Wewers weiß Rat ...

