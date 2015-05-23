Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 23.05.2015
Zu Besuch in Weitramsdorf

Zu Besuch in Weitramsdorf

Folge 5: Zu Besuch in Weitramsdorf

24 Min.Folge vom 23.05.2015

Steffen und Doreen sind vor einem halben Jahr zusammengezogen, doch wohl fühlt sich das junge Paar bisher noch nicht. In der Dachgeschosswohnung im Elternhaus bewohnen die beiden nur zwei Zimmer, denn es fehlt ihnen an Ideen, die Wohnung sinnvoll zu nutzen. Hier kann nur der "Neu für Null-Experte" helfen, denn Geld für eine Renovierung haben die beiden nicht ...

SAT.1 GOLD

