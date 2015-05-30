Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 30.05.2015
Familie Neikes aus Rösrath

Folge 6: Familie Neikes aus Rösrath

23 Min.Folge vom 30.05.2015

Vor elf Monaten musste Familie Neikes überstürzt aus ihrer alten Wohnung ausziehen - Schimmel bedrohte die Gesundheit der Familie. Viele Möbel und Erinnerungen mussten zurückbleiben. In der neuen Wohnung fehlt nun noch die optimale Wohnlösung. Ideenlosigkeit und fehlende Gemütlichkeit machen sich vor allem im Schlafzimmer und in den Kinderzimmern bemerkbar ...

