Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 23.05.2015
Paar Julian Lieverscheidt und Robert Salitzky aus Strasburg

Paar Julian Lieverscheidt und Robert Salitzky aus StrasburgJetzt kostenlos streamen

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Folge 4: Paar Julian Lieverscheidt und Robert Salitzky aus Strasburg

25 Min.Folge vom 23.05.2015

Julian und Robert sind ein junges Paar, aber sie leben wie zwei Rentner. Robert hat das Haus von seinem Opa geerbt und kann sich von den Erinnerungsstücken nur schwer trennen. Für Julian ist klar, dass er nicht mehr wie im Altersheim leben möchte. Die beiden haben sich vor Kurzem selbstständig gemacht - jetzt fehlt ihnen ein Büro, für das sie sich vor Kunden nicht schämen müssen. Eine große Herausforderung für den Umbauexperten ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
SAT.1 GOLD

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Alle 1 Staffeln und Folgen