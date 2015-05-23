Staffel 2Folge 4vom 23.05.2015
Folge 4: Paar Julian Lieverscheidt und Robert Salitzky aus Strasburg
25 Min.Folge vom 23.05.2015
Julian und Robert sind ein junges Paar, aber sie leben wie zwei Rentner. Robert hat das Haus von seinem Opa geerbt und kann sich von den Erinnerungsstücken nur schwer trennen. Für Julian ist klar, dass er nicht mehr wie im Altersheim leben möchte. Die beiden haben sich vor Kurzem selbstständig gemacht - jetzt fehlt ihnen ein Büro, für das sie sich vor Kunden nicht schämen müssen. Eine große Herausforderung für den Umbauexperten ...
