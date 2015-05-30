Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 23vom 30.05.2015
Familie Schwarze aus Menden

Familie Schwarze aus MendenJetzt kostenlos streamen

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Folge 23: Familie Schwarze aus Menden

24 Min.Folge vom 30.05.2015

Jutta Schwarze ist nach der Trennung von ihrem Mann endlich bereit für einen Neuanfang mit ihren beiden Kindern Jannika und Malte. Alte Erinnerungen sollen verschwinden und es soll Platz für ein neues Leben geschaffen werden. Für die große Erneuerung fehlen jedoch Zeit und Geld. Da kann nur einer helfen: Mick Wewers, Handwerker, Wohnprofi und Retter in der Not ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
SAT.1 GOLD

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Alle 1 Staffeln und Folgen