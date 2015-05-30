Staffel 2Folge 23vom 30.05.2015
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 23: Familie Schwarze aus Menden
24 Min.Folge vom 30.05.2015
Jutta Schwarze ist nach der Trennung von ihrem Mann endlich bereit für einen Neuanfang mit ihren beiden Kindern Jannika und Malte. Alte Erinnerungen sollen verschwinden und es soll Platz für ein neues Leben geschaffen werden. Für die große Erneuerung fehlen jedoch Zeit und Geld. Da kann nur einer helfen: Mick Wewers, Handwerker, Wohnprofi und Retter in der Not ...
