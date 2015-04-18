Ehepaar Simon aus WeidenbachJetzt kostenlos streamen
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 22: Ehepaar Simon aus Weidenbach
24 Min.Folge vom 18.04.2015
Was soll aus Opas Häuschen in der Eifel werden? Vor 15 haben sich Jenny und Thorsten Simon dazu entschlossen, Großvaters Erbe anzutreten und das alte Haus selbst zu beziehen. Seit über einem Jahrzehnt mangelt es dem Ehepaar an Ideen und finanziellen Mitteln, um dem 60er-Jahre-Look in ihren vier Wänden ein Ende zu bereiten. Wohnprofi Volker Harzdorf begibt sich auf eine Zeitreise und erklärt den rustikalen Wohnzimmermöbeln den Krieg ...
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Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH