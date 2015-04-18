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Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Ehepaar Simon aus Weidenbach

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 22vom 18.04.2015
Ehepaar Simon aus Weidenbach

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Folge 22: Ehepaar Simon aus Weidenbach

24 Min.Folge vom 18.04.2015

Was soll aus Opas Häuschen in der Eifel werden? Vor 15 haben sich Jenny und Thorsten Simon dazu entschlossen, Großvaters Erbe anzutreten und das alte Haus selbst zu beziehen. Seit über einem Jahrzehnt mangelt es dem Ehepaar an Ideen und finanziellen Mitteln, um dem 60er-Jahre-Look in ihren vier Wänden ein Ende zu bereiten. Wohnprofi Volker Harzdorf begibt sich auf eine Zeitreise und erklärt den rustikalen Wohnzimmermöbeln den Krieg ...

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