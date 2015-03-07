Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10vom 07.03.2015
Daniel Kettner und Bernd Koch aus Berlin

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Folge 10: Daniel Kettner und Bernd Koch aus Berlin

24 Min.Folge vom 07.03.2015

Durch schwere Krankheiten und finanzielle Sorgen hatte das Berliner Paar Daniel und Bernd in den letzten Jahren keine Möglichkeit zu renovieren. Doch genau das hätte die 68 Quadratmeter große Plattenbauwohnung im Osten der Hauptstadt bitter nötig: Hier passt nichts zusammen, die Möbel fallen auseinander und die hilflosen Versuche des Paares, es sich gemütlich zu machen, waren erfolglos. Für ihren gemeinsamen Neufanfang brauchen die beiden dringend Unterstützung vom Profi!

