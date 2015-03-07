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Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Familie Engnath aus Langenbernsdorf

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9vom 07.03.2015
Familie Engnath aus Langenbernsdorf

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Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Folge 9: Familie Engnath aus Langenbernsdorf

24 Min.Folge vom 07.03.2015

Bei den jungen Eltern Rene und Christina prallen geschmacklich Welten aufeinander: Während Christina es bunt, modern und freundlich mag, steht Rene auf dunkel, alt und antik. Der Handwerker hat selbst schon einiges renoviert, doch besonders im Flur ist er an seine finanziellen und kreativen Grenzen gestoßen. Hier muss ein Fachmann ran, der auch ohne Budget verschönern kann ...

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