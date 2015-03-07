Familie Engnath aus LangenbernsdorfJetzt kostenlos streamen
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 9: Familie Engnath aus Langenbernsdorf
24 Min.Folge vom 07.03.2015
Bei den jungen Eltern Rene und Christina prallen geschmacklich Welten aufeinander: Während Christina es bunt, modern und freundlich mag, steht Rene auf dunkel, alt und antik. Der Handwerker hat selbst schon einiges renoviert, doch besonders im Flur ist er an seine finanziellen und kreativen Grenzen gestoßen. Hier muss ein Fachmann ran, der auch ohne Budget verschönern kann ...
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Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH