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Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 28vom 09.05.2015
Familie Jank aus Boxberg

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Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Folge 28: Familie Jank aus Boxberg

25 Min.Folge vom 09.05.2015

Bei Familie Jank aus Boxberg häufen sich Deko und Kitsch. Trennen kann sich Mutter Kerstin von nichts. Das muss sie jetzt aber lernen, denn die schwangere Tochter Rowena zieht aus. Damit Rowena und Baby jederzeit zu Besuch kommen können, muss das alte Kinderzimmer in eine babyfreundliche Zone umgewandelt werden. Und wie man das macht, weiß Volker Harzdorf ...

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