Staffel 2Folge 28vom 09.05.2015
Familie Jank aus BoxbergJetzt kostenlos streamen
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 28: Familie Jank aus Boxberg
25 Min.Folge vom 09.05.2015
Bei Familie Jank aus Boxberg häufen sich Deko und Kitsch. Trennen kann sich Mutter Kerstin von nichts. Das muss sie jetzt aber lernen, denn die schwangere Tochter Rowena zieht aus. Damit Rowena und Baby jederzeit zu Besuch kommen können, muss das alte Kinderzimmer in eine babyfreundliche Zone umgewandelt werden. Und wie man das macht, weiß Volker Harzdorf ...
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Genre:Reality
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