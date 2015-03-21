Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 14vom 21.03.2015
Familie Völlert aus Rüdersdorf bei Berlin

Familie Völlert aus Rüdersdorf bei BerlinJetzt kostenlos streamen

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Folge 14: Familie Völlert aus Rüdersdorf bei Berlin

24 Min.Folge vom 21.03.2015

Die jungen Eltern Alexandra und Maco leben mit Baby Dean in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung bei Berlin. Alle zwei Wochen kommt Alexandras erster Sohn Jason zu Besuch und der Familie ist es besonders wichtig, dass er sich zu Hause fühlt. Doch den jungen Eltern fehlt das Geld und die Kreativität, um aus ihrer kleinen tristen Wohnung im Plattenbau ein Heim für die ganze Familie zu machen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
SAT.1 GOLD

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Alle 1 Staffeln und Folgen