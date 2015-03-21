Staffel 2Folge 14vom 21.03.2015
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 14: Familie Völlert aus Rüdersdorf bei Berlin
24 Min.Folge vom 21.03.2015
Die jungen Eltern Alexandra und Maco leben mit Baby Dean in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung bei Berlin. Alle zwei Wochen kommt Alexandras erster Sohn Jason zu Besuch und der Familie ist es besonders wichtig, dass er sich zu Hause fühlt. Doch den jungen Eltern fehlt das Geld und die Kreativität, um aus ihrer kleinen tristen Wohnung im Plattenbau ein Heim für die ganze Familie zu machen ...
