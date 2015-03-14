Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 13vom 14.03.2015
Familie Langkamp aus Hamm

Familie Langkamp aus HammJetzt kostenlos streamen

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Folge 13: Familie Langkamp aus Hamm

24 Min.Folge vom 14.03.2015

Seit zehn Jahren wohnt das Ehepaar Tanja und Thomas mit seinen Kindern in einem alten Zechenhaus in Hamm. Und ebenso lange wurde hier nicht renoviert. Als Hausmann kümmert sich Thomas um die Kinder Celine und Julien. Renovierungsarbeiten stehen da meist hinten an. Und wenn sich der Familienvater dann doch handwerklich einbringt, ist die kritische Tanja meist nur wenig begeistert ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
SAT.1 GOLD

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

Alle 1 Staffeln und Folgen