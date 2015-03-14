Staffel 2Folge 13vom 14.03.2015
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 13: Familie Langkamp aus Hamm
24 Min.Folge vom 14.03.2015
Seit zehn Jahren wohnt das Ehepaar Tanja und Thomas mit seinen Kindern in einem alten Zechenhaus in Hamm. Und ebenso lange wurde hier nicht renoviert. Als Hausmann kümmert sich Thomas um die Kinder Celine und Julien. Renovierungsarbeiten stehen da meist hinten an. Und wenn sich der Familienvater dann doch handwerklich einbringt, ist die kritische Tanja meist nur wenig begeistert ...
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
