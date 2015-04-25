Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 25vom 25.04.2015
Familie Gehr/Kleck aus Berg

Familie Gehr/Kleck aus Berg

Folge 25: Familie Gehr/Kleck aus Berg

24 Min.Folge vom 25.04.2015

Gertruds Sohn Jürgen ist endlich unter der Haube. Im Internet traf er seine große Liebe Olga aus Russland und heiratete sie sofort. Damit das Eheglück perfekt ist, bietet Gertrud an, in die Kellerwohnung des Hauses zu ziehen und den beiden frisch Vermählten ihre Wohnung im Obergeschoss zu überlassen. Doch in dieser sind die Uhren seit 20 Jahren stehengeblieben. Ein modernes Wohngefühl muss her, das junge Paar braucht frischen Wind in ihren neuen Zimmern ...

