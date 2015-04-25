Staffel 2Folge 25vom 25.04.2015
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 25: Familie Gehr/Kleck aus Berg
24 Min.Folge vom 25.04.2015
Gertruds Sohn Jürgen ist endlich unter der Haube. Im Internet traf er seine große Liebe Olga aus Russland und heiratete sie sofort. Damit das Eheglück perfekt ist, bietet Gertrud an, in die Kellerwohnung des Hauses zu ziehen und den beiden frisch Vermählten ihre Wohnung im Obergeschoss zu überlassen. Doch in dieser sind die Uhren seit 20 Jahren stehengeblieben. Ein modernes Wohngefühl muss her, das junge Paar braucht frischen Wind in ihren neuen Zimmern ...
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
