SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 27vom 02.05.2015
Familie Hiltl aus Röthenbach

Folge 27: Familie Hiltl aus Röthenbach

24 Min.Folge vom 02.05.2015

Die Arzthelferin Melanie hilft nicht nur ihren Patienten, sondern möchte auch nur das Beste für ihren Vater Günther und ihren Sohn Kevin. Kevins Reich ist abgewohnt und alles andere als altersgerecht. Kinderspielzeug soweit das Auge reicht - da muss ordentlich entrümpelt und umgestellt werden. Opas Schlafzimmer hat die besten Jahre hinter sich - orange Wände und zusammen gewürfelte Möbel. Und dabei soll Günther doch endlich seinen Ruhestand genießen ...

